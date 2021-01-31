الجبالي يطالب النواب بعدم الالتفاف حول الوزراء: أمر لا يليق بنواب الشعب

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب البوم، أعضاء المجلس بعدم الالتفاف حول الوزراء، وقال خلال الجلسة العامة "هذا لا يليق بنواب الشعب".وطالب رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة للمجلس، النواب بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى يزول الوباء اللعين.