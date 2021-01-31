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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد إصابة 16 شخصًا.. قرار عاجل من النيابة بشأن طريق «الإسكندرية - القاهرة»

الأحد 31/يناير/2021 - 11:44 ص
طريق الإسكندرية
طريق الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول وقوع حادث تصادم بين أوتوبيس تابع لأحد الشركات وسيارة ميكروباص على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي، تسبب في إصابة 16 شخصًا بكدمات، وتشكيل لجنة فنية لإجراء الفحص وإعداد التقرير اللازم وسؤال شهود العيان والمصابين عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أوتوبيس تابع لأحد الشركات وسيارة ميكروباص على طريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي اتجاه القاهرة امام مجمع البترول ووجود مصابين.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، و7 سارات إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة المركزى بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حيث تم إجراء الكشف الطبى وعمل الأشعات اللازمة لجميع المصابين.

وبالمعاينة والفحص تبين اختلال عجلة القيادة من يد سائقها مما ادي الي اصطدامها بالسيارة، وأسفر الحادث عن 16 شخص بينهما سيدتان تتراوح أعمارهم بين 20 و44 سنة، بكدمات بسيطة بأماكن متفرفة دون كسور وتم تقديم العلاج لها فى المستشفى، وإصابة أحدهم بكسر فى الضلوع وتجمع هوائى بالرقبة تم تحويله إلى المستشفى الرئيسى الجامعى لاستكمال العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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