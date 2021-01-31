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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مصرع ممرض وشاب دهسهما قطار في القليوبية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:43 ص
جثة
جثة
كتب صلاح حسنى
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شهدت محافظة القليوبية حادثين مأساويين راح ضحيتهما شابين لقيا مصرعهما تحت عجلات القطار، حيث لقى الأول، ويعمل ممرض، مصرعه أسفل عجلات القطار في محطة بنها أثناء محاولته استقلال القطار فاختل توازنه وسقط أسفله، والثاني أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار شبرا الخيمة فدهسه أحد القطارات، وجرى نقل الجثتين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات القطار.

وانتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الحادث الأول سقوط شاب يدعى "ا ا" ممرض أسفل عجلات القطار بمحطة بنها عند محاولته استقلال القطار خلال تحركه فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار مما أدى إلى وفاته وشطر جثته نصفين.

وقال شهود العيان إن الشاب كان ينطلق بسرعة نحو القطار ليتمكن من اللحاق به، ولكن القطار تحرك بسرعة كبيرة مما أدى إلى اختلال توازن الشاب الذي سقط أسفل العجلات، وتوصلت التحريات أن المتوفى من منطقة قويسنا بالمنوفية، ويعمل ممرض في أحد مراكز الأشعة ببنها.

وفى شبرا الخيمة لقي شخص مصرعه أثناء عبوره أحد أرصفة القطار بمحطة شبرا الخيمة أثناء وصول القطار إلى المحطة، مما أدى إلى دهسه ووفاته وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى المستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وتحرر المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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