ارتفاع الأسعار في تركيا.. زيادة جديدة للسكر

أصدرت شركات السكر التركية، اليوم الأحد، قرارا برفع سعر الكيلو جرام من سكر النبات من 3.85 ليرة تركية إلى 4.24 ليرة تركية، وذلك في ظل الارتفاع المستمر للسلع الغذائية.ووفقا لجريدة يني تشاغ التركية، فقد تم رفع سعر بيع سكر النبات للكيلوجرام إلى 3.93 ليرة بدون ضريبة القيمة المضافة، و4.2444 ليرة شاملة ضريبة القيمة المضافة.و مع آخر زيادة تم إجراؤها في عام 2019، بلغ سعر بيع كيلو جرام واحد من سكر النبات في عبوة حجمها 50 كيلو جراما 3.57 ليرة تركية بدون ضريبة القيمة المضافة، وسجل السعر شاملا ضريبة القيمة المضافة هو 3.8556 ليرة تركية، وكان سعر بيع الكحول الإيثيلي النقي من أصل زراعي هو 5.46 ليرة تركية بدون ضريبة القيمة المضافة، وبزيادة ضريبة القيمة المضافة يصبح سعره 6.44 ليرة تركية.كما ارتفع سعر كحول الإيثيلي الزراعي للتر الواحد إلى 8 ليرات بدون ضريبة القيمة المضافة، و9.44 شاملة ضريبة القيمة المضافة.