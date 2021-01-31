«مشروع تونس»: الغنوشي يفكر في الانقلاب بعد اعتبار دور الرئيس رمزيا

قالت حركة مشروع تونس، اليوم الأحد، أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي يفكر في الانقلاب بعد اعتباره دور الرئيس رمزيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية في خبر عاجل ورد اليها.يأتي هذا في أعقاب وصف الغنوشي الرئيس التونسي، بأن دور رمزي وذلك لاعتراض الأخير على تشكيلة الحكومة الجديدة.كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، التونسيين إلى الانتفاض ضد زعيم الإخوان راشد الغنوشي وحكمه وديكتاتورية جماعته، وقالت في فيديو عبر صفحتها الرسمية، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.واعتبرت أن ما يحدث في تونس اليوم، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية في العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.