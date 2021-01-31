«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة لتوريد 5 آلاف طن زيت

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الأحد، عن مناقصة محدودة رقم (٦) لسنة ٢٠٢١٢٠٢٠ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا، و٢٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٢٥ فبراير إلى ١٦ مارس ٢٠٢١.ومن المقرر أن تكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق ٢ فبراير ٢٠٢١ الساعة، ١٢ ظهرا.وأشارت الهيئة إلى أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات متاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية، كما يجب أن يحتوي المظروف الفني على أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد، وضمان أبتدائى بمبلغ 500 ألف جنيهًا.