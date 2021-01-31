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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:59 م
طيران السعودية
طيران السعودية
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يبحث الكثير من المصريين والراغبين في الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والخليج عن موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا، وتوفر الدستور لقرائها موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد لحجز الطيران.


موقع حجز تذاكر طيران السعودية الكترونيا


يمكن للراغبين في السفر استخدام موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا من هنا www.saudia.com


طريقة حجز تذاكر طيران السعودية الكترونيا


يمكن للمسافرين الحجز على أي من رحلات السعودية بعدة طرق:

1- استخدام الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت للحجز والتخطيط للسفر السابق ذكره.

2- الاتصال هاتفيًا بمكتب خدمات حجز السعودية.

3- الذهاب إلى أحد مكاتب السعودية. (CTO)

4- الاتصال بالمكاتب السياحية.

وتستقبل شركة الطيران السعودي أكثر الحجوزات باستخدام الهاتف من قبل المسافرين أو عن طريق المكاتب السياحية الممثلة لهم.

الأوراق المطلوبة لحجز تذاكر السفر

1- جهة السفر.

2- تاريخ السفر.

3- الدرجة المطلوبة: الضيافة، الأعمال، أو الأولى.

4- عدد المرافقين.

5- اسم المرافقين وجنسيتهم ( يجب أن يكون الاسم مطابقًا للاسم الموجود في جواز السفر).

6- رقم المتصل ومعلوماته.


طرق الدفع على موقع حجز تذاكر طيران السعودية الكترونيا


يمكن الدفع عبر السعودية باستخدام بطاقة فيزا أو مستر كارد، كما أنه تم توفير المزيد من الحماية للعملاء.

كما يمكن الدفع عبر السعودية باستخدام بطاقة أمريكان اكسبريس، حيث أنه تم توفير المزيد من الحماية للمسافرين، حيث انه تم تفعيل خاصية "SafeKey" عبر الموقع الإلكتروني ولن تقبل سوى البطاقات الائتمانية المحمية برقم سري شخصي.

سوف يطلب منكم إبراز بطاقة الائتمان المستخدمة خلال عملية شراء التذاكر للتحقق من معلوماتها.

كما يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بريطانيا، وماليزيا، استخدام خدمة باي بال (PayPal) لدفع مبلغ الحجز وإصدار التذكرة. SAUDIA Booking Payment Option via PayPal

حجز الرحلات


1- اختيار الرحلات بشكل بسيط وسريع.

2- جميع بيانات المسافرين يتم تخزينها في هاتفك.

3- ادفع عن طريق بطاقات الائتمان فيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبرس أو بالريال السعودي من خلال نظام سداد أو بطاقات مدى.

4- التعرف وإدخال بيانات بطاقة الائتمان عن طريق تصويرها بالكاميرا بشكل آمن.

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