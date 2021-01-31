موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

موقع حجز تذاكر طيران السعودية الكترونيا

طريقة حجز تذاكر طيران السعودية الكترونيا

الأوراق المطلوبة لحجز تذاكر السفر

1- جهة السفر.



2- تاريخ السفر.



3- الدرجة المطلوبة: الضيافة، الأعمال، أو الأولى.



4- عدد المرافقين.



5- اسم المرافقين وجنسيتهم ( يجب أن يكون الاسم مطابقًا للاسم الموجود في جواز السفر).



6- رقم المتصل ومعلوماته.





طرق الدفع على موقع حجز تذاكر طيران السعودية الكترونيا

يمكن الدفع عبر السعودية باستخدام بطاقة فيزا أو مستر كارد، كما أنه تم توفير المزيد من الحماية للعملاء.



كما يمكن الدفع عبر السعودية باستخدام بطاقة أمريكان اكسبريس، حيث أنه تم توفير المزيد من الحماية للمسافرين، حيث انه تم تفعيل خاصية "SafeKey" عبر الموقع الإلكتروني ولن تقبل سوى البطاقات الائتمانية المحمية برقم سري شخصي.



سوف يطلب منكم إبراز بطاقة الائتمان المستخدمة خلال عملية شراء التذاكر للتحقق من معلوماتها.



كما يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بريطانيا، وماليزيا، استخدام خدمة باي بال (PayPal) لدفع مبلغ الحجز وإصدار التذكرة. SAUDIA Booking Payment Option via PayPal



حجز الرحلات

1- اختيار الرحلات بشكل بسيط وسريع.



2- جميع بيانات المسافرين يتم تخزينها في هاتفك.



3- ادفع عن طريق بطاقات الائتمان فيزا، ماستركارد، أمريكان إكسبرس أو بالريال السعودي من خلال نظام سداد أو بطاقات مدى.



4- التعرف وإدخال بيانات بطاقة الائتمان عن طريق تصويرها بالكاميرا بشكل آمن.



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