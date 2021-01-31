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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التنظيم والإدارة: انتهاء تحديث الملف الوظيفي بالوادي الجديد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:39 ص
الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ
أميرة ممدوح
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زار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محافظة الوادي الجديد، اليوم، للإعلان عن انتهاء تحديث بيانات الموظفين بالمحافظة، وبدء الربط الإلكتروني بين المديريات والجهاز، ووقف التراسل الورقي، وذلك في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، الذي ينفذه الجهاز.

وأعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن شكره لرئيس الجهاز على تلبيته الدعوة لزيارة المحافظة، مشيدا بجهود فريق عمل المشروع بالمحافظة والجهاز والتي تم تتويجها بإعلان محافظة الوادي الجديد أول محافظة تنتهي من التحديث ويتم ربطها إلكترونيا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ووجه الشيخ، الشكر، للزملوط، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التحديث، لتصبح المحافظة الأولى في الربط إلكترونيا مع الجهاز، بما له من أثر على سرعة إنجاز الموضوعات بين الجانبين والتحديث اللحظي لكافة البيانات.

وقام الشيخ بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بجوار مطار الخارجة بالوادي الجديد، تدعيما لمبادرة "ازرع شجرة مثمرة متميزة" والتي أطلقها اللواء محمد الزملوط، في سبتمبر 2017، وتهدف إلى نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة وبالأخص أشجار النخيل بالمدارس والدواوين الحكومية والشوارع.

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