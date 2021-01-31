رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

الأحد 31/يناير/2021 - 11:39 ص
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
طباعة
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة استهلها بتفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

و شدد محافظ القليوبية، على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، وكان قد تم تحرير 12813 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 3 يناير الماضي، وتم ذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والأحياء وإدارة مرور القليوبية.

و توجه المحافظ إلى حي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1500م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني، ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.

وأكد "الهجان" استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة، بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.

وعلى هامش الجولة تفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، ومنها القطاعات الثلاث للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد، كما تابع أعمال رصف طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: وصول 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل