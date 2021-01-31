محافظ القليوبية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بحي شرق شبرا الخيمة استهلها بتفقد موقف مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.و شدد محافظ القليوبية، على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة مع تطبيق الغرامة المقررة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات، وكان قد تم تحرير 12813 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء فى 3 يناير الماضي، وتم ذلك بالتنسيق بين مجالس المدن والأحياء وإدارة مرور القليوبية.و توجه المحافظ إلى حي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1500م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني، ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.وأكد "الهجان" استمرار أعمال النظافة بكل أرجاء المحافظة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وللحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع المحافظة، بالإضافة إلى الزراعة والتجميل مع وضع صناديق للقمامة بالمنطقة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين من أهالي المنطقة.وعلى هامش الجولة تفقد أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، ومنها القطاعات الثلاث للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد، كما تابع أعمال رصف طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول.