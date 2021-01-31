بعد شهر من الإغلاق.. كنائس الإسكندرية تفتح أبوابها للصلاة

استقبلت كنائس الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، المصلين في أول قداس بحضور شعب الكنيسة، بعد غلق دام لأكثر من شهر، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة لسلامة المصلين.وتضمنت التعليمات والشروط التي أصدرتها الكنيسة، بأنه لن يُسمح لأحد بالدخول بغير الكمامة حتى الأطفال، وأن تقتصر الصلاة على قداس واحد يوميًا، عدا يومي الأحد والجمعة يتم تخصيص قداسين، مع الالتزام بالعلامات المحددة للجلوس.كما تضمنت الشروط حجز حضور القداس من خلال الاتصال بمكتب العضوية التابع لكنيسته، والحضور بأسبقية الحجز حتى اكتمال العدد المسموح به، ويتم إعادة الحجز بعد مرور أسبوعين حتى تتاح الفرصة لجميع شعب الكنيسة بحضور القداس.كما تم التأكيد على عدم تقبيل أيادي الكهنة، والأيقونات ورفات القديسين، وعدم المصافحة والتقبيل المعتاد، الاكتفاء بالإنحاء دون ملامسة الأيادي، وعلى كل فرد إحضار أدواته الشخصية «إيشارب، لفافة، زجاجة مياه».