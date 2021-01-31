«الزراعة» تطالب بحلول سريعة لمواجهة نقص المياه

قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر تواجه العديد من المشاكل منها وضع حلول استراتيجية سريعة لمواجهة مشكلة ندرة المياه الخطيرة، وتحسين نوعية المياه، وتدبير موارد غير تقليدية، والبحث عن تقنيات جديدة في المعالجة والتحلية لمواجهة زيادة الطلب على المياه في ظل طموحات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة.وأضاف في تصريحات اليوم الأحد، أن معدل نصيب المواطن المصري من المياه يعد واحدًا من أدنى المعدلات في العالم حيث انخفض نصيب الفرد من المياه من 1000 متر مكعب عام 2000 إلى 650 متر مكعب العام الماضي، موضحا إنه من المتوقع أن يصل هذا إلى 450 متر مكعب بحلول عام 2030.وأوضح أن هذه التحديات تضعنا أمام تحديات صعبة، وخاصة أمام زراعة 12 مليون فدان، مشيرا إلى أن مساحة الرقعة الزراعية المستهدفة تبلغ 20 مليون فدان مساحة محصولية متوقعة ضمن الخطة الطموحة التي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اهتمامه بالزراعة ووضعها في بداية أجندة الدولة بعدما ظهرت أهميتها في السنوات الأخيرة مع جائحة كورونا.وشدد على أهمية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى للبحث عن موارد جديدة للمياه خارج الحزمة المستخدمة من المياه العذبة الواردة من النيل والبحث عن المياه الجوفية وتحلية الآبار التي تتغير صفاتها الكيميائية وتتجه للتمليح نتيجة السحب الجائر أو طبيعة الطبقات الحاملة لهذه المياه.