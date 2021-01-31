رئيس البرلمان يهنئ الأمين العام الجديد للمجلس

هنأ المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار أحمد مناع، خلال حضوره الجلسة العامة صباح اليوم الأحد، بمناسبة تعيينه أمينا عامًا للمجلس، داعيا المولى أن يعينه في تحمل تبعات المسؤولية في ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.وكان مجلس الدولة، قد وافق على انتداب المستشار أحمد مناع، نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب، حيث أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 52 لسنة 2021، نصت مادته الأولى على "يندب المستشار أحمد عزت أحمد مناع نائب رئيس مجلس الدولة، ندبا كليا للعمل أمينا عاما لمجلس النواب، اعتبارا من 13 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل التشريعى الثاني".