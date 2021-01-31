بلجيكا تسجل 2717 إصابة جديدة بكورونا

سجلت بلجيكا ألفين و717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"، حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 126 حالة دخول جديدة للمستشفيات خلال 24 ساعة، بإجمالي 1810 حالات توجد حاليا داخل المشافي، مشيرا إلى نقل 315 مريضا إلى العناية المركزة، وخروج 132 حالة مصابة من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا أصيب حتى الآن 707 آلاف و807 أشخاص، بينما توفي 21 ألفا و66 شخصا.