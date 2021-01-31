ضبط 10 أطنان علف حيواني مجهول المصدر بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 10 أطنان علف حيواني مجهول المصدر، يجري التجهيز لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات وصاحب المدشة.