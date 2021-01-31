بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. وبيانان لوزيري النقل والبترول

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.ومن المنتظر أن يستمع المجلس إلى بيانى كل من وزيري النقل والبترول والثروة المعدنية عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، في ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018- 2020).