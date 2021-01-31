مصطفى شوقي يصل لـ 5 ملايين مشاهدة بـ «يا سمرا» (فيديو)

حصد فيديو كليب أغنية "يا سمرا" للمطرب مصطفى شوقي، ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتواصل الأغنية حصد المشاهدات حيث كسرت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة،وذلك منذ طرحها يوم 20 يناير الماضي، وتعاون مصطفى شوقي في الأغنية مع الشاعر هشام الجخ، والمحلن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي رامي سمير، وهندسة صوتية هاني محروس.وتقول كلمات الأغنية...يا سمرا ليه بتصدي وتجافي؟وفي عز ضعفي عليا تتعافي؟مديت إيديا وقلبي وعيونيبس انتي ترضي يا سمرا تتلافيأنا مهما أصوم ما بتبعتيش عيدكشايفاني في الموج مامدتيش إيدكبخلانة ليه عليا عناقيدك؟وأنا اللي زارعك كفي وكتافي