134 ألفا إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في ال بفيروس كورونا بلغ 134 ألفا و326 حالة، والوفيات 1529 حالة.وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 126 ألفا و854، لتصل نسبة الشفاء إلى 94.4%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات وصل إلى 102 والمحتجزين في العناية المركزة 27 حالة.