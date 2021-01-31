أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية ضبط (1190) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (2،1 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "دون ترخيص") بمحافظة الجيزة.ونجحت الجهود في ضبط (227،8 طن "دقيق بلدى مدعم") بها نقص بالأوزان بمقدار 1،16 طن فى إجمالى الكمية - 159،68 طن خليط زوائد "نخالة ناعمة وخشنة" بها نقص في الأوزان بمقدار 7،19 طن في إجمالي الكمية.. تمهيدًا لتوزيعها على المخابز البلدية بقصد الغش والتدليس وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن ) بمحافظة المنيا.وتمكنت الجهود من ضبط (4 أطنان "جبن موتزاريلا") معبأة داخل عبوات دون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك معمل لمنتجات الألبان "دون ترخيص") بمحافظة البحيرة، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على مبلغ (141،614 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدي المدعم، وبيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلي للخبز.وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.. قدرت بقيمة (153،545 جنيه)، وضبط (15667 عبوة أدوية "خاصة بعلاج الأمراض المزمنة") مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن صيدلية) بمحافظة المنيا.وتم ضبط (8،28 طن "دهانات كربونات كالسيوم" دون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الدهانات "دون ترخيص") بمحافظة الشرقية، وضبط (10 أطنان "أعلاف حيوانية" دون مستندات مجهولة المصدر).. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.