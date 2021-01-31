محافظ القليوبية يتفقد تطوير كورنيش النيل في بنها.. ويوجه بسرعة العمل

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها، وتابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار، موجها بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير والشكل الجمالي والحضاري.وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال خطوط الكهرباء، والتي يتم توزيعها على الأعمده الديكورية، أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدأ أعمال وضع طبقة الأسفلت.كما وجه المحافظ بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع، مشيرا إلى أن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 ومداخل الشوارع.ووجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.