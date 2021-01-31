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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أسوان تفتتح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة (صور)

الأحد 31/يناير/2021 - 11:29 ص
فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح
أسوان_إسراء توفيق
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كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتورة غادة أبو زيد، بافتتاح فعاليات البرنامج الثقافي والفني للمسارح المتنقلة بقرية بلانة بمركز ومدينة نصر النوبة، في إطار اهتمام المحافظة بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المدن والمراكز ولاسيما في المناطق النائية والمحرومة، بحضور محمد إدريس، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد مدير عام فرع ثقافة أسوان، بالأضافة إلى أهالى قرية بلانة والقرى المجاورة لها.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، أن تنظيم فعاليات البرنامج الثقافى يتم تنفيذها بدءًا من اليوم وتستمر حتى 5 فبراير القادم داخل قريتى بلانة بنصر النوبة، والأشراف بمركز إدفو، حيث أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار.

الجدير بالذكر بأن البرنامج الثقافى يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والتى من بينها تنظيم محاضرات تثقيفية، وكذا تقديم عروض لفرق أسوان وتوشكى للفنون الشعبية والموسيقى العربية والسباعية للإنشاد الديني، بالإضافة إلى عقد ورش عمل فنية وحرف بيئية وأمسيات شعرية، وتنفيذ أعمال متنوعة لإكتشاف المواهب بهذه القرى، وتنظيم معرض للكتاب المتنقل، مع تقديم مجموعة من الأفلام التسجيلية الوطنية والصحية.

وكان قد سبق افتتاح البرنامج الثقافى قيام نائبة المحافظ بجولة تفقدية لمشروع إسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، والذي يضم نحو 288 وحدة سكنية للوقوف ميدانيًا على نسب التنفيذ للأعمال الجارية بالمشروع من مرافق خدمية أو أعمال إنشائية، وكذا التعرف على أى معوقات للعمل على حلها بهدف الإنتهاء منه وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، إلى أن مشروع جبل الزلط يأتي ضمن 8 مشروعات لتحيا مصر سيتم افتتاح قريبًا من بين 14 مشروع بتكلفة أجمالية 686 مليون جنيه.

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