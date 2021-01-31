جميلة عوض تبدأ تصوير مشاهدها في «حرب أهلية»

بدأت الفنانة جميلة عوض تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية" والذي تتعاون فيه مع النجمة الكبيرة يسرا.حيث بدأ المخرج سامح عبد العزيز أمس تصوير العمل بفيلا في منطقة السادس من أكتوبر وتغيبت يسرا عن التصوير، حيث مازالت تخضع لفترة نقاهة بعد شفائها تماما من فيروس كورونا.وجمعت المشاهد الأولى بين سينتيا خليفة ورشدي الشامي وچميلة عوض، والتي تجسد دور ابنتهم في الأحداث.ويعد المسلسل هو الثاني للعدل جروب، والذي ينافس به خلال الماراثون الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، العمل سيكون مفاجأة لجمهور يسرا، والتي تلعب خلاله دور جديد ومختلف.يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.