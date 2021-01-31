رئيسة «الدستوري الحر» تدعو التونسيين للانتفاض ضد الإخوان

دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، التونسيين إلى الانتفاض ضد شيخ الإخوان راشد الغنوشي وحكمه وديكتاتورية جماعته، كما دعت في فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن ما يحدث في تونس اليوم، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية في العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.