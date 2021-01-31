58.3 أرباح «العربية للأدوية» خلال 6 أشهر

حققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، ارتفاعًا في صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 29%؛ ليصل إلى 58.310 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل 45.117 مليون جنيه بالفترة المناظرة.وارتفعت الإيرادات إلى 291.218 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل 271.813 مليون جنيه بالفترة المقارنة.وارتفع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 134.090 مليون جنيه، مقابل 271.813 مليون جنيه بالفترة المماثلة من عام 2019.وبلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 8.63 جنيه مقابل 6.57 جنيه بالفترة المماثلة.