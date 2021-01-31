أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.ويرصد "الدستور" أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج في النقاط التالية:- تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج.- تبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية.- التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية.- تبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية.- مشاركة أبناء المصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.- إعداد وتأهيل الشباب وتفعيل مشاركتهم في العمل الوطني، ودعم واستثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم.- تخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج.- تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج.ومن المقرر أن تطلق الوزارة الاستراتيجية بشكل متكامل، وكذلك الفعاليات والزيارات والأنشطة المتنوعة خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم إدماج شباب مصر الدارسين بالخارج واستطلاع آرائهم والاستفادة من تجاربهم.