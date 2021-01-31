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مصر

خريطة توزيع لقاحات كورونا على الطواقم الطبية بمستشفيات العزل ببورسعيد والأقصر

الأحد 31/يناير/2021 - 11:26 ص
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن مستشفيات العزل المقرر بدء تطعيم الطواقم الطبية بلقاح كورونا فيها بمحافظتى الأقصر وبورسعيد، حيث يتم بدء توفير الطعوم وتلقيها خلال الساعات المقبلة بمستشفيات العديسات بالأقصر، الحياة بورفؤاد والمبرة بمحافظة بورسعيد.

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الطعوم آمنة تمامًا، وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86 % كما ترفع قدرة الجسم على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بنسبة 99 % وتحمى من الدخول في مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة للغاية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، نشكر القيادة السياسية على سرعة توفير اللقاحات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا للفئات الأولى بالتطعيم بما فيهم الطواقم الطبية بمستشفيات الأقصر، مثمنًا جهود الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في توفير كافة سبل الدعم لتوفير وبدء توزيع اللقاحات على مستشفيات العزل بالجمهورية، وحرصها على توفيرها للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي بورسعيد والأقصر، والتي يجرى فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابع: الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية والذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية وحرصها الدائم على صحة وسلامة جميع الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد السبكى، سنشهد مع قيادات الهيئة بدء تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمستشفيات العزل بـ 3 مستشفيات تتبع الهيئة العامة للرعاية الصحية لعزل مصابي كورونا، منهم مستشفيين في نطاق محافظة بورسعيد وهما (المبرة، الحياة بورفؤاد) إضافة إلى مستشفى العديسات في نطاق محافظة الأقصر.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وهم ضمن الفئات ذات الأولوية والمستحقة لتلقي اللقاح طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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