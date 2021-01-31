ضبط 41 قضية تموينية متنوعة بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، على مدار يومين، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.وأسفرت الحملة عن ضبط 41 قضية تموينية، «5 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و12 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، 16 قضايا عدم حمل شهادة صحية».وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.