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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس غانا: نسعى لتعزيز التعاون مع أنجولا في مختلف المجالات

الأحد 31/يناير/2021 - 11:21 ص
نانا أكوفو
نانا أكوفو
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أكد رئيس غانا نانا أكوفو أدو، سعي بلاده إلى تعزيز التعاون الثنائي مع أنجولا في مختلف المجالات.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الغانية إزميرالدا ميندونكا، أن رئيس غانا التقى نائب رئيس أنجولا بورنيتو دي سوزا، وسلمه رسالة من نظيره الأنجولي تتناول القضايا المتعلقة بأهمية منطقة التجارة الحرة، والشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأضافت أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بمنطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلنطي، وهي المنظمة التي تضم أنجولا وغانا في عضويتها والتي تأسست في عام 1986، بغرض تعزيز التعاون الإقليمي والحفاظ على السلام والأمن في منطقة جنوب المحيط الأطلنطي.

وقالت "ميندونكا" إن أحد الأسباب الرئيسية لإنشاء منطقة جنوب الأطلنطي للسلام والتعاون، هو مكافحة الإرهاب والقرصنة وغيرها من المخاطر التي تهدد السلام والأمن الإقليميين.

ونوهت بأهمية تولي غانا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وأنجولا التي تقود المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، الأمر الذي سيسمح بتعزيز أوجه التعاون من أجل وضع السياسات التي تعزز السلام والأمن القاريين.

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