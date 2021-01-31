«التعليم» تنتهي من وضع بنوك الأسئلة للأول والثاني الثانوي

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المركز القومي للامتحانات انتهي من إعداد بنوك الأسئلة الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقد امتحاناتهم من المنزل.وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن مستوي الأسئلة سوف يكون متوسط، بالإضافة الي أن الأسئلة ستعتمد علي الفهم بشكل كبير أكثر من الحفظ.وأشارت المصادر إلي أن الوزارة سوف تعلن عن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد يوم 14 فبراير المقبل.