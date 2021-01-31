صناع مسلسل «350 جرام» يتحدثون عن تفاصيله (صور)

أقامت الشركة المنتجة لمسلسل "350 جرام"،مؤتمرا صحفيا كبيرا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي،في ظل أجواء احترازية واتباع كافة الاحتياطات التي أقرتها دولة الإمارات العربية.وحضر المؤتمر المنتج والمخرج إياد الخزوز وباقي فريق الشركة الإداري والفني، للحديث عن مجريات العمل في أحد أعمالها الرمضانية الضخمة كما عودت الجمهور وهو مسلسل "350 جرام" الذي يتم تصويره حاليا، ويشاركهم انتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني"، من تأليف ناديا الأحمر، ومن اخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله، ومصطفى سعدالدين، وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.في بداية اللقاء، قال المنتج والمخرج اياد الخزوز "اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى حكومة أبوظبي ممثلة بالمنطقة الإعلامية Twofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام لتهيئتهم الاجواء المناسبة لتصوير المسلسلات والأفلام في ظل هذا الظرف الصعب على الجميع في جميع البلاد، وانتم ترون كيف ان الزملاء الاخرين يواجهون الصعوبات في تصوير اعمالهم.وتابع المخرج " لكن إدراك حكومة ابوظبي والمنطقة الاعلامية لاهمية الصناعة، قامت بتوفير العديد من الاشياء التي سهلت علينا كشركات انتاج ان نتحرك بأريحية، وقامت بتوفير اللقاحات بالمرحلة الاولى والثانية لجميع العاملين في مسلسلنا والاعمال الاخرى التي يتم تصويرها في ابوظبي".وتوجه الخزوز بالشكر لطاقم العمل من مؤلف ومخرج وممثلين نجوم وشباب مشاركين في العمل، معلقا:"فخور وسعيد بكم جميعا، واشكر النجوم الذين كانوا الى جانب هؤلاء الشباب ودعموهم بخبرتهم ودرايتهم اثناء مراحل التصوير".وتحدث النجم عابد فهد عن دوره في "350 جرام" قائلا: شخصية "نوح" التي اقدمها تتحدث عن شخصية اشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء، ف "نوح" هو محامي مشهور جدا قادر على حل كل القضايا القانونية يلعب بالقانون كما هو يشتهي، كل الموكلين له هو بشكل او اخر ملاذ لهم، ولكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح"وتابع " فهد"، " باختصار، الحكاية جديدة والمفصل الرئيسي ان هذا الرجل يتعرض الى ازمة صحية قلبية يضطر الى دخول المستشفى لاستبدال قلبه، والنظرية الطبية تقول ان الذاكرة ليس لها علاقة بالقلب وإنما هي في الدماغ، فلا ذاكرة في القلب وهو موضوع اول مرة يطرح على الدراما التلفزيونية، هنا الدراما تحتكم الى الفضول مفاده من هو صاحب القلب الجديد في هذه الحكاية الذي يتم شراؤه بمبلغ باهظ جدا ويدخل قلب هذا الرجل "نوح".من جانبها عبرت النجمة اللبنانية كارين رزق الله عن حبها لهذه التجربة في مسلسل "350 جرام" لاسيما وانها الاولى لها في دراما "البان اراب"، مبدية ايضا اعجابها بما شاهدته في ابوظبي من تطور حضاري وانساني وعمراني، يعكس مكانة وريادة دولة الامارات العربية المتحدة، مثنية على تعاملها مع المنتج اياد الخزوز الذي اختارها للدور وشخصية "ياسمين" في المسلسل وهي المرتبطة عاطفيا مع "نوح" عابد فهد مضيفة:"أعجبني جدا الذكاء في اختيار اسم العمل والذي جاء بناء على القاعدة العلمية بان وزن القلب يتراوح بين 290 الى350 جرام".وفي كلمة مسجلة قال رئيس لجنة أبوظبي للأفلام هانز فرايكين: " مسلسل "350 جرام" دراما عربية تعكس روعة السرد القصصي مع شخصيات معقدة يجسدها عدد من ألمع الممثلين في المنطقة. وتؤكد شراكتنا مع ’آي سي ميديا‘ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة لتصوير الأعمال السينمائية والتلفزيونية، وهي ما عززتها إجراءات وإرشادات السلامة الفعالة التي ساعدت على استمرار عجلة الإنتاج طوال عام 2020، ونحن إذ ندرك حجم الطلب الكبير من الجمهور العربي على أعمال ترفيهية عربية عالية الجودة، فإننا على ثقة بأن جودة ’350 جرام‘ ستلبي تطلعات المشاهدين وتنال إعجابهم".فيما قالت ديالا الاحمر، رئيسة شركة "جولدن لاين للإنتاج الفني" الشريك في انتاج "350 جرام"،أن قصة العمل وما بها من حبكة وتشويق وفكر جديد لم يطرح دراميا حفزها كل هذا الى الدخول في انتاج العمل استكمالا لمشوار تعاوناتها الناجحة مع صديقها المنتج اياد الخزوز،ففي القصة تساؤلات تحمل فضولا يحبذه المشاهد مفاده، ماذا لو أجتمع برجل واحد،قلب أنسان بكل ما يحمل من مشاعر وخيبات وأحلام مؤجلة، وعقل أنسان آخر بكل ما يحمل من ذكريات وأفكار!، هل يمكن أن يكون رجل واحد بداخله رجُلان معًا يتصارعان ويتناقضان، وهل يمكن للمرء أن يعطي قلبه بكل ما للكلمة من معنى ليمنح نبض حياته لشخص آخر؟".بدورهم، عبر نجوم المسلسل عن شكرهم للشركتين المنتجتين مسترجعين نجاحاتهم معها في عدد من الاعمال السابقة، ومؤكدين حرفية اياد الخزوز في تقديم كل ما هو مميز، ومؤكدين ان "350 جرام" سيكون الابرز في دراما رمضان 2021، وقد وصف المخرج محمد لطفي هذا العمل انه مباراة تحدي عاشها في كواليس التصوير بين مجموعة من الممثلين المبدعين يقودهم عابد فهد، وسلوم حداد سيكون الكاسب فيها هو الجمهور، هذا ناهيك عن قصة العمل وما به من تشويق سيظل المشاهد حريصا على ترقبه حتى اللحظات الاخيرة".