إحباط 9 عمليات تهريب بضائع أجنبية بالمنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 9 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، عقاقير طبية).وفي مجال الأمن العام تم ضبط 35 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، كما تم ضبط 1313 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 250 حكما قضائيا متنوعا.وفي مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات"، تم ضبط قضيتين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.