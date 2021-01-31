«أتوبيس التعليم الطائر» يدعم طلاب باريس بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم بالمحافظة لدعم إدارة باريس التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتقديم كافة سبل الدعم للطلاب.وأضاف النيلي، أن القافلة تدعم مدارس قرى الأربعين (1-2-3-4) بعدد من الموجهين المتميزين ومن ذوي الخبرات لتنفيذ محاضرات لطلاب الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الإنجليزية، ودعمهم والرد على استفساراتهم وتقديم المراجعات النهائية الخاصة بالمنهج الدراسي عن الفصل الدراسي الأول.