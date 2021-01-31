رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أتوبيس التعليم الطائر» يدعم طلاب باريس بالوادي الجديد

الأحد 31/يناير/2021 - 11:11 ص
أتوبيس التعليم الطائر
أتوبيس التعليم الطائر
محمد مهدي
طباعة
أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم بالمحافظة لدعم إدارة باريس التعليمية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لتقديم كافة سبل الدعم للطلاب.

وأضاف النيلي، أن القافلة تدعم مدارس قرى الأربعين (1-2-3-4) بعدد من الموجهين المتميزين ومن ذوي الخبرات لتنفيذ محاضرات لطلاب الشهادة الإعدادية بمادة اللغة الإنجليزية، ودعمهم والرد على استفساراتهم وتقديم المراجعات النهائية الخاصة بالمنهج الدراسي عن الفصل الدراسي الأول.


موضوعات متعلقة

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

وفاة عروس قبل ساعات من زفافها فى بنى سويف

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)