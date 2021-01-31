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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بعد نشر «الدستور».. نقل المحامي المصاب بمرض نادر إلى مستشفى طنطا التعليمي

الأحد 31/يناير/2021 - 11:11 ص
المواطن عمرو فؤاد
المواطن عمرو فؤاد
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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استقبل مستشفى طنطا التعليمي الفرنساوي، المواطن عمرو فؤاد عبدالعزيز، والذي يعمل محام، اليوم الأحد، وذلك لإجراء عملية تركيب فك شاملة، تحت إشراف الدكتور محمود سليم، والدكتور أحمد سويلم، وذلك استجابة للاستغاثته بالمسئولين.

وكان المواطن عمرو فؤاد عبدالعزيز، من سكان مدينة طنطا بمحافظة الغربية، استغاث بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان.

وأوضح «عبدالعزيز» في استغاثته، أنه يعمل محام ومتزوج ولديه ثلاثة من الأبناء، وأُصيب بمرض نادر يتآكل معه وجه، فخسر بالفعل سقف الحلق والفك العلوي بالكامل وكذلك الأنف، وتردد على طبيب متخصص في الأورام بالقاهره وآخر فى طنطا وخضع للعلاج بمستشفى عين شمس التخصصي ومعهدالأورام بطنطا، وذلك عقب اكتشافه للمرض في عام 2017.

ولفت إلى أنه تم إجراء 3 جراحات بمعهد ناصر بمعرفة الدكتور فهمى عبد العال، وفي عام 2018 خضع لعلاج إشعاعي 35 جلسة بمستشفي بهية، ثم علاج كيماوي اقراص نيمودال 100 و250 ثم فوترن 400، وفي عام 2019 أجريت له جراحتان ثم بدات مرحلة علاج كيماوي بمستشفى عين شمس التخصصي، واستكمل العلاج الكيماوي بمعهد أورام طنطا بإشراف الدكتور حسام الاشطوخى، ولم يتوقف الأمر واستمر وجهه في التآكل.

وشكر محام طنطا الشاب، أجهزة الدولة لسرعة استجابتها له وإخضاعه للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا انه لم يعد يتحمل صعوبة مرضه أو تكاليفه.

وكانت «الدستور» نشر استغاثة المحامي الشاب، وناشدت أجهزة الدولة للتدخل وتوفير العلاج له.

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