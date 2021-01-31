لماذا تصدر الفنان ماجد الكدواني «ترند جوجل» ؟

تصدر الفنان ماجد الكدواني محرك البحث جوجل بعد حلقته فى برنامج " سهرانين" مع النجم امير كرارة على قناة ON، وتحدث عن الكثير من الأسرار التي ترصدها "الدستور" في السطور التالية.كشف الفنان، لأول مرة، عن تفاصيل المكالمة المؤثرة التي تلقاها من الفنان عادل إمام في وقت صعب، وغيرت حياته، بعد طرح فيلم "جاى فى السريع " حيث لم يحظ الفيلم بنجاح جماهيري لأسباب ترجع للتسويق، ونصحه بنصيحة طلب منه التمسك بها، وهي التركيز في التمثيل فقط وترك السوق لتضعه في المكان الذي تريده فيه، وعدم الاهتمام بالإنتاج أو التوزيع أو قاعات السينما الكبيرة أو الصغيرة.كما كشف الفنان ماجد الكدواني أنه تلقى علقتين ساخنتين من الفنان محمود حميدة، أثناء تصوير فيلم "عفاريت الأسفلت"، من إخراج أسامة فوزي، بسبب تجمهر الناس في الشارع، واستيائهم من تعرضه للضرب.وقال ماجد الكدواني: "قلت لهم إحنا بنمثّل، وأنا لسه مش معروف، ادعولي ده أول دور سينما لي، فوقفوا يتفرجون على المشهد مذهولين"، وأعيد المشهد مرة أخرى، وتلقى العلقة الثانية من محمود حميدة.و كشف الفنان بيومى فؤاد أنه كان يطلق على "الكدواني" أيام الدراسة بالجامعة "مومباه" قائلا، "أصل ماجد كان ابن ناس أوى كدة والوحيد اللي معاه عربية فينا، وكان يرتب فلوسه في المحفظة وتطلع منها بتلمع عشان كدا كنت بقول عليه "مومباه".