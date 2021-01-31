رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المعهد المصرفي يُعلن توفير خدمات تقييم «SAVILLE» الخاصة بالكفاءة

الأحد 31/يناير/2021 - 11:10 ص
عبد العزيز نصير
عبد العزيز نصير
راندا التوني
طباعة
أعلن المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ويليس تاورز واتسون العالمية لتوفير خدمات تقييم «Saville»، التي تختص بتقييم الكفاءة، وأدوات الفحص السلوكي لتحديد المواهب والقدرات والجدارات في بيئات العمل المختلفة.

وبحسب الاتفاقية سيتم تقديم هذه الخدمات للقطاع المصرفي، من قبل إدارة خدمات التقييم، والتي تم تأسيسها عام 2015. ومن المعروف أن ويليس تاورز واتسون، هى واحدة من أكبر الشركات العالمية الاستشارية في مجالات إدارة الموارد البشرية والمالية ومن ضمنها مجال علم النفس المهني الذي يساعد المؤسسات والشركات على تحديد واختيار الموهوبين من الأفراد وفرق العمل وتطويرهم.

وسلّط عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، الضوء على الدور الهام الذي يقوم به المعهد ليس فقط في تدريب وتقييم الأفراد، بل وفي دعم القطاع المصرفي المصري، قائلًا: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المعهد على توفير أدوات تقييم عالمية يقوم بتنفيذها فريق عمل مؤهل وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى مجموعة من المقيمين المعتمدين، ومن خلال استخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم للمساعدة في تقييم القدرات والجدارات السلوكية أو الفنية».

موضوعات متعلقة

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)