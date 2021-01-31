المعهد المصرفي يُعلن توفير خدمات تقييم «SAVILLE» الخاصة بالكفاءة

أعلن المعهد المصرفي، الذراع التدريبي للبنك المركزي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة ويليس تاورز واتسون العالمية لتوفير خدمات تقييم «Saville»، التي تختص بتقييم الكفاءة، وأدوات الفحص السلوكي لتحديد المواهب والقدرات والجدارات في بيئات العمل المختلفة.وبحسب الاتفاقية سيتم تقديم هذه الخدمات للقطاع المصرفي، من قبل إدارة خدمات التقييم، والتي تم تأسيسها عام 2015. ومن المعروف أن ويليس تاورز واتسون، هى واحدة من أكبر الشركات العالمية الاستشارية في مجالات إدارة الموارد البشرية والمالية ومن ضمنها مجال علم النفس المهني الذي يساعد المؤسسات والشركات على تحديد واختيار الموهوبين من الأفراد وفرق العمل وتطويرهم.وسلّط عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، الضوء على الدور الهام الذي يقوم به المعهد ليس فقط في تدريب وتقييم الأفراد، بل وفي دعم القطاع المصرفي المصري، قائلًا: «تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص المعهد على توفير أدوات تقييم عالمية يقوم بتنفيذها فريق عمل مؤهل وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى مجموعة من المقيمين المعتمدين، ومن خلال استخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم للمساعدة في تقييم القدرات والجدارات السلوكية أو الفنية».