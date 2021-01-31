إصابة شخصان في تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الزراعي

أصيب شخصان إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل والأخرى ملاكي على طريق إسكندرية الزراعي بسبب السرعة الزائدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل فى الاتجاه القادم من القاهرة ومتجهة على الإسكندرية، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى مكان الحادث وتبين إصابة شخصين إثر تصادم إحدى السيارات بالأخرى من الخلف.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأخطرت مديرية أمن القليوبية بالواقعة وانتشر رجال المرور لمنع الزحام المرورى بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.