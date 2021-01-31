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مصر

«التخطيط»: 586 ألف مواطن استفادوا من تطوير المناطق العشوائية

الأحد 31/يناير/2021 - 11:08 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، حصاد مرحلة البنا في قطاع الإسكان خلال الفترة من 2018-2020، واستعرض المشروعات المُنتهية خلال العامين الماضيين، ومنها محور الفرافرة - ديروط، بطول 310 كم بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ومحطة مياه الباجور بمحافظة المنوفية، ومحور هضبة أسيوط الغربية بطول 22.6 كم، ومحطة تحلية مياه الضبعة وشبكاتها بمحافظة مطروح، ومشروع الأسمرات 3، والمحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة، ومحطة مياه أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، ومحطة معالجة الغردقة بالبحر الأحمر، وتوسعات صرف صحي الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وفيما يتعلق بالأثر التنموي للمشروعات المنفذة بالكامل في قطاع الإسكان، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 423.6 ألف وحدة سكنية خلال العامين الماضيين، منها 172.8ألف وحدة إسكان اجتماعي، علاوة على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية والغير الآمنة، وإنشاء 144.6ألف وحدة سكنية في المناطق غير الآمنة وغير المخططة.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين، أوضح التقرير أن القاهرة تصدرت باقي المحافظات من حيث تكلفة المشروعات، بقيمة 14.8 مليار جنيه، بنحو 104 مشروعًا، تلتها الجيزة بقيمة 10.7 مليار جنيه، بعدد 44 مشروعًا، ثم محافظة أسيوط، بقيمة 6.2 مليار جنيه، بعدد 26 مشروعًا، والقليوبية بقيمة 5.8 مليار جنيه، بعدد 48 مشروعًا، والشرقية 5.4 مليار جنيه، بنحو 37 مشروعًا، والمنوفية بقيمة 2.9 مليار جنيه، بعدد 49 مشروعًا، وقنا 2.5 مليار جنيه، بعدد 22 مشروعًا، ومطروح بقيمة 2.3 مليار جنيه، بعدد 4 مشروعات.

وأضاف التقرير أن طاقة مشروعات مياه الشرب بلغت 1.44 مليون م3 يوم، بطول شبكات 830.2 كم، استفاد منها 8.1 مليون مواطن، وطاقة مشروعات الصرف الصحي نحو 970 ألف م3يوم، بطول شبكات 983.7 كم، استفاد منها 9.7 مليون مواطن، علاوة على الانتهاء من تنفيذ 179 مشروع صرف صحي بالقرى بطول 1.4 ألف كم.

كما بلغت الطاقة الإجمالية لمحطات المعالجة الثنائية والثلاثية المُطورة التي تصب في نهر النيل نحو 1.88مليون م3 يوم، استفاد منها 18.8 مليون مواطن في 7 محافظات (أسيوط، أسوان، الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، الأقصر)، و256 ألف م3 يوم لمشروعات تحلية المياه في محافظات (شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر).

وحول تطوير المدن العمرانية القائمة، بيّن التقرير أنه تم رصف طرق بطول 1.6 ألف كم، ومد شبكات مياه شرب بطول 1.5 ألف كم، و1.6 ألف كم من شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى 1.9 ألف كم شبكات مياه و1.1 ألف كم لشبكات الصرف الصحي في مدن الجيل الرابع.

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