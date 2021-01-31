ارتفاع أرباح مصر لصناعة الكيماويات خلال النصف الأول من 2020-2021

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تراجع صافي ربح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2020-2021) بنسبة 474%، على أساس سنوي.وأضافت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 82.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 14.34 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 248.63 مليون جنيه، مقابل 153.59 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.وحققت الشركة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 10.21 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وكانت الشركة حققت مصر لصناعة الكيماويات، خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 41.88 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.916 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.