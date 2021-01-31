جلسة صلح زوجين تنتي بإصابة شخصين في القليوبية

أصيب شخصان في مشاجرة بينهما بسبب خلافات العائلية، بتعدي كلاهما على الآخر خلال جلسة لإنهاء الخلافات الزوجية لشقيقة أحدهما مع زوجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخني، مأمور مركز شرطة قليوب بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بناحية بلقس مركز قليوب.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنها حدثت بين "إسلام. ج. ع" 26 سنة مصاب بجرح نافذ بالصدر، و"خلف. ا. م" 33 سنة مصاب جرح قطعي بالرأس "زوج شقيقة الأول" في أثناء تواجدهم بمنزل الثاني لإنهاء خلاف عائلي بينهما، وحدثت مشادة تطورت لمشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب وتعدى الثاني على الأول بمطواة والذي أخذها منه وتعدى عليه هو الأخر محدثين ما بهما من إصابات، وجرى ضبط الطرفين وتحويلهما لمستشفى قليوب لتلقي العلاج تحت الحراسة اللازمة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق