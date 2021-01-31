31 % منها بالصعيد ومحافظات حدودية.. تنفيذ 689 مشروع إسكان بـ72.6 مليار جنيه

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الإنتهاء من تنفيذ 689 مشروعًا بقطاع الإسكان، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، منها 310 مشاريع خلال العام المالي (192020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.وأوضحت السعيد أن نصيب الصعيد والمحافظات الحدودية بلغ نحو 31% من جملة المشروعات المُنفذة، بتكلفة كلية 21.8 مليار جنيه، مشيرةً إلى الإنتهاء من تنفيذ 158 مشروعًا في محافظات الصعيد، بتكلفة كلية 16.8 مليار جنيه، علاوة على الإنتهاء من تنفيذ 58 مشروعًا في المحافظات الحدودية بتكلفة 5 مليارات جنيه.