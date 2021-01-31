12.1 ارتفاعًا في أرباح شركة «النيل» للأدوية

كشفت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 12.1% على أساس سنوي.وأوضحت الشركة في بيان لبورصة اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 22.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 15.49 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 218.42 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 213.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.