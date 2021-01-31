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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقية للدخان» تجدد عقد التصنيع والطباعة مع «فيليب موريس»

الأحد 31/يناير/2021 - 11:01 ص
شركة الشرقية للدخان
شركة الشرقية للدخان
اكرم عمران _أسامة الشندويلي
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وافق مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان- إيسترن كومباني، على تجديد عقدي التصنيع والطباعة مع شركة "فيليب موريس" بنفس الشروط والأحكام المتفق عليها سابقًا.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، إن المجلس وافق على تعيين أحمد الليثي ممثلًا عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بدلًا من عماد الدين مصطفى.

وقرر مجلس الإدارة وقف عملية شراء أسهم الخزينة والاكتفاء بالرصيد الحالي 52.3 مليون سهم تمثل 2.33% من أسهم الشركة.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 1.163 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.059 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 3.954 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.71 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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