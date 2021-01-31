رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«التأديبية العليا» تقضى بمجازاة 4 قيادات فى الأبنية التعليمية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:29 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة 4 من قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات تمثلت في التلاعب في تعيينات العاملين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية رقم 130 لسنة 62 قضائية عليا، أن المخالفين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها والمعمول بها في القوانين واللوائح، فضلا عن احتفاظ الأول بأصل أوراق رسمية تخص عمله.

وجاء بأسباب الحكم أن مدير المكتب الفني بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بوصفه رئيس لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، أضاف اسم محمد عطية عبدالعظيم بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط اليد رغم عدم ورود اسمه بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة ورغم عدم انطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها، ما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.

وتبين من أوراق القضية أن المخالف احتفظ دون مسوغ قانوني بأصل كشوف الدرجات وتقييم المتقدمين للمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية والمحررة بمعرفة لجان الاختبارات الفرعية بعد اختبار المتقدمين عهدته، ولم يسلمها إلى إدارة شئون العاملين بعد انتهاء إجراءات المسابقة في عام 2016 سترًا للواقعة المسندة إليه.

ولفتت المحكمة، إلى أن مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية ومدير عام إدارة التصميم المعماري بالهيئة بوصفهما عضوي لجنة الاختبارات الرئيسية للمتقدمين بالمسابقة رقم 1 لسنة 2015 بالهيئة العامة للأبنية التعليمية- اشتركا بطريق الاتفاق مع المخالف الأول على إضافة اسم الموظف بكشف تقدير الدرجات للمتقدمين لوظيفة فني هندسي رابع برقم مسلسل 483 بالمداد بخط يده، رغم عدم ورود اسم المذكور بالكشوف المعلنة للمتقدمين لهذه الوظيفة، وعدم انطباق شروط الوظيفة عليه وفقا للإعلان عنها ورغم اتصال علمهما بذلك، ما ترتب عليه تعيين المذكور في هذه الوظيفة بموجب القرار رقم 264 لسنة 2016 بالمخالفة لأحكام القانون.

وحررت مدير عام شئون العاملين بالهيئة إقراري استلام عمل كل من محمد عطية عبدالعظيم بوظيفة فني هندسي رابع بفرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وحسيني عبدالعزيز محمد بوظيفة عامل خدمات معاونة بفرع الهيئة بمحافظة الشرقية بالمخالفة لقرار التعيين رقم 264 لسنة 2016 المؤرخ بتاريخ 6 يونيو 2016، الذي تضمن تعيين الأول بمحافظة السويس والثاني بمحافظة الإسماعيلية دون الرجوع للسلطة المختصة.

وانتهت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة إلى مجازاة المخالف الأول بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المخالفين الثاني والثالثة والرابعة بعقوبة التنبيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أدهم لطفي عوض ومحمد أبوالعيون مهران، نائبي رئيس مجلس الدولة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)