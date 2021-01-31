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مصر

خطة لتأهيل القناطر الكبرى والرياحات

الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 ص
المهندس أشرف حبيشي
المهندس أشرف حبيشي
وائل القمحاوى
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ينفذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال واستراتيجية تدعيم وصيانة كافة المنشآت والقناطر الكبرى في مصر، ومنه قناطر زفتى وادفينا، للحفاظ على الموارد المائية وحسن استغلالها، بالإضافة إلى عدة كبارى على الرياحات الكبرى.

وتفقد المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ عملية ترميم وتدعيم كوبري جمجرة على الرياح التوفيقي الكيلو 36.900، حيث أنه أثناء العمل بها ضمن عملية تدعيم وتجديد قنطرتى حجز جمجرة وميت غمر على الرياح التوفيقى، ظهرت بعض المشاكل الإنشائية بكوبرى قنطرة جمجرة نتيجة مرور السيارات ذات الحمولات الثقيلة على الكوبرى، كما تم معاينة القنطرة وتم مخاطبة ادارة الرى المختصة لغلق الكوبرى أمام الحمولات الكبيرة.

وأوضح المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم خلال شهر نوفمبر 2019  وبعد موافقة رئيس مصلحة الرى، ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة الحالى من ميزانية مصلحة الرى حفاظا على سلامة وأمان القنطرة، مؤكدًا على متابعة التنفيذ والوقوف على تفاصيل الأعمال الجارية.

وأكد ضرورة الالتزام باشتراطات وبنود عقد العملية ومسايرة البرنامج الزمني المقرر للأعمال، خاصة أن العملية واحدة من العمليات المهمة التي يقوم القطاع بالإشراف على تنفيذها من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وإدارته العامة للصيانة والوقاية.

وأشار إلى إن ذلك في إطار خطة القطاع لتأهيل وصيانة كافة القناطر الكبرى، والتى تساهم في التحكم بالتصرفات المائية مما يضمن عدم إهدارها والإستفادة القصوى منها، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة للقناطر الكبرى، نظرا لاهميتها الاستراتيجية القصوى، وضمن خطة تطوير المشروعات الكبرى.

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