12 مركزًا تكنولوجيًا بكفر الشيخ منصات رقمية لخدمة المواطنين

شهدت الفترة الوجيزة الماضية الانتهاء من كافة أعمال إنشاء وتطوير وتجهيز 12 مركزًا تكنولوجيًا على أعلى مستوى إداري وفني، وامدادها بالعناصر المدربة والأجهزة الحديثة، مما كلل المجهود الكبير والمتواصل على مدار الساعة من كافة المسئولين عن هذه المراكز بالنجاح، بما يتماشى مع التقنيات الحديثة محليًا وعالميًا، لتسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، مما يحسن من فرص الاستثمار، وتوفير حياة كريمة للمواطن.وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات فعالة مؤمنة.وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بدائرة المحافظة نجحت في استيعاب أكثر من 192201 طلبًا متنوعًا تتضمن 114452 طلب تصالح، وتتم معالجة هذه الطلبات فور استلامها بسهولة ويسر وبشكل آمن ومميكن وفي الأوقات المحددة لكل خدمة.وأضاف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر من جانب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم إزالة كافة العقبات،وتوفير جميع الإمكانيات، وحرصت المحافظة في المقام الأول على توحيد الرسوم والمستندات ودورات العمل بدائرة المحافظة، وإعادة هيكلتها، وتطلب هذا العمل مجودًا مضاعفًا للانتهاء منه بأسرع وقت بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، ليتمكن المواطنون التقدم بطلباتهم للحصول على الخدمات الممكنة من أي موقع داخل أو خارج المحافظة من خلال قنوات عديدة حرصت المحافظة على توفيرها، وإتاحتها للمواطنين للوصول إلى الرضا التام عن أداء هذه الخدمات، توفيرا للوقت والمجهود، يتمكن المواطنون من تقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية أو عبر البوابة الإلكترونية للمحليات LGS.GOV.EG، وذلك حماية للمواطنين من انتشار العدوى، مراعاة للظروف الراهنة، والدفع الإلكتروني من خلال هذه البوابة.وأكد عمرو البشبيشي، أن محافظة كفر الشيخ تعد الأولى على مستوى المحافظات في استخدام هذه التقنية والتواصل السريع مع العديد من الشركات التي تقدم جميع الخدمات، لتسهيل التعامل للمواطنين، كما يمكن للمواطنين تتبع تقدم سير الطلبات من خلال الرسائل النصية دون الحاجة إلى الانتقال للمركز التكنولوجي، واستلام النتيجة النهائية للطلب المقدم من خلال البريد المصري حتى موقع العميل في أي مكان داخل الجمهورية،بالإضافة إلى تشكيل العديد من اللجان لمراقبة جودة الخدمة المقدمة بهذه المراكز وفحص الشكاوى المقدم من المواطنين للوصول إلى أعلى مستوى من الأداء الذي يخدم المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة لهم ويجرى العمل بكل جهد الآن لإضافة العديد من الخدمات الأخرى لهذه المراكز، لتوفير بيئة مناسبة وحياة كريمة لهم بكافة المواقع التي يرتادونها لتقديم طلباتهم للحصول على أي خدمة من خدمات المحليات ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير دورات وأساليب العمل، وتقديم أفضل الخدمات لأهالينا بالمحافظة الأمر الذي أدى إلى تخفيف الزحام وزيادة عدد الطلبات وتسهيل وسرعة الإجراءات والتيسير على المواطنين، وتوفير أماكن انتظار لائقة لهم.