رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«واعظات الأزهر» ينظمن ندوة «السحر بين الحقيقة والخيال»

الأحد 31/يناير/2021 - 10:54 ص
الأزهر
الأزهر
أميرة العناني
طباعة
عقدت واعظات الأزهر الشريف ندوة افتراضية شارك فيها عدد كبير من السيدات، لمناقشة انتشار ظاهرة السحر والشعوذة، بعنوان: "السحر بين الحقيقة والخيال"، حيث حاضرت في الندوة الدكتورة إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات.

وناقشت الندوة مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بموضوع السحر والدجل والعرافين ودعاة التنجيم، حيث استعرض اللقاء أشكال وأنواع أعمال السحر والحكم الشرعي في حالة اللجوء للسحرة والدجالين والنصوص النبوية الواردة في ذلك.

كما تناولت الندوة توضيح أسباب انتشار هذه الأعمال بهذا الشكل الضخم خصوصًا في الآونة الأخيرة، وأن السبب الأول في هذا الانتشار ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى.

كما قدمت الندوة روشتة علاجية ووقائية للحماية من السحر والأعمال والأذى، من خلال بيان الحلول العملية عند الوقوع في مثل هذه المشكلات، فضلًا عن توجيه دعوة للبحث في الحلول الواقعية وأن يحصن الناس أنفسهم وأهليهم بآيات الرقية الواردة في القرآن الكريم والأدعية الواردة في السنة النبوية.

وشهد ختام الندوة الاستماع إلى تجارب السيدات في التعامل مع ما يسمى بـ"أعمال السحر"، كما تم توجيههن للحلول العملية التطبيقية للخروج من دائرة السحر والشعوذة.

موضوعات متعلقة

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل

«التنسيق الحضارى» ينهى أعمال «حكاية شارع» بالقاهرة التاريخية

محمد سلماوى: تخوفت من طرح مقالاتى فى كتاب

3 شعراء من اليمن يتألقون فى أمسية «بيت الشعر» بالأقصرر (صور)