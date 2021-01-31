«أفريكوم» تؤكد الالتزام بالشراكة مع السودان وقيام مؤسسات تدريب مشتركة

أكدت مديرة استخبارات القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الأدميرال هايدي بيرج، الالتزام بالشراكة مع السودان وقيام مؤسسات تدريب وتعليم مشتركة.وتحدثت مديرة استخبارات (أفريكوم) خلال محاضرة في أكاديمية نميري العسكرية للقادة العسكريين وهيئة التدريس عن بناء الجيوش المحترفة؛ قائلة - إن "القوة العسكرية لا تقاس فقط بعدد القوات أو عدد الدبابات والطائرات، فمن الأفضل فهمها من حيث قوة قيم أعضائها وطبيعة قيادتها".وأضافت: "نتشارك في الاهتمام والاعتراف بالحاجة إلى الشراكة لإضعاف قدرة الإرهابيين والجماعات المتمردة والمرتزقة والمتطرفين والحد من تأثيرهم على أمن واستقرار السودان، ومصالح الولايات المتحدة وأمن شرق إفريقيا".وتأتي المحاضرة ضمن برنامج زيارة السفير أندرو يونج نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا "أفريكوم"، والأدميرال هايدي بيرج، والتي استغرقت عدة أيام جرى خلالها عدة لقاءات بقيادات عسكرية وكبار مسئولين.