اقتراح برلماني لتطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن تطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية، وموجه لرئيس مجلس الوزراء، وزير الموارد المائية والرى، مؤكدة أن لابد من تطوير ورفع كفاءة ترعة الإسماعيلية بسبب إرتفاع نسبة الطمي والطين بها مع إنخفاض منسوب المياه الذي قد وصل إلى 5 سم فقط، وذلك بسبب إغلاق نهاية الترعة بكوبري "سالا" الفاصل لمياه قناة السويس.وقالت رزق الله، خلال طلب إبداء اقتراح برغبة، إن الترعة تعاني حاليًا من ارتفاع منسوب الطين والطمي بها مقارنة بمنسوب المياه، وذلك بسبب إغلاق نهاية الترعة بكوبري "سالا" الذي أصبح حاجزًا بين الترعة وبين مياه قناة السويس، ما أدى إلى تدمير الشكل الحضاري والجذاب لتلك الترعة ومنع تدفق المياه لها.وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة التطوير للحفاظ على الشكل الحضاري للترعة وللمحافظة بشكل عام التي تعتبر الترعة من أهم معالمها الحضارية، فضلا عن أن عدد زوار الترعة سنويًا يقرب من 2 مليون نسمة، ما يجعلها مقصدًا جاذبًا للسادة المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المياه بالترعة جاريه وغير متوقفة وذلك من أجل تطهيرها من ما قد يوجد بها من شوائب ومخلفات أخرى.