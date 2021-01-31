قبل عودته.. خالد يوسف يعلن إصابته بكورونا

كشف المخرج خالد يوسف، قبل قليل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الفحوصات والتحاليل الطبية التي أجراها مؤخرا، لكنها إصابة دون أعراض مرضية حتى الآن.وكتب المخرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك،: "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد علي مكروه سواه، قعدت أنق على نفسي إني طول الوقت على سفر ولم أصاب بكورونا.. وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس.. والحمد لله لا أشعر بأي أعراض من اللي بيقولوا عليها.. دعواتكم أن تمر بسلام".جاء ذلك قبل أيام من عودته إلى مصر بعد فترة قضاها بالخارج، حيث يريد استئناف نشاطه الفني خلال الفترة القادمة.