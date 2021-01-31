ضبط 44 مواطنا وسائقا «إيجابي مخدرات» ولعدم ارتداء الكمامة بالإسكندرية

تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية، في حملات بالتعاون مع مديرية الصحة على مختلف الطرق للكشف عن السائقي متعاطى المخدرات، من ضبط 14سائقا من قائدي السيارات النقل والأجرة والملاكي من متعاطي المخدرات، بعد خضوعهم للتحاليل الطبية وتبين إجابية التحليل، كما تم ضبط 30 مواطنا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة.وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء محمد عبد الوهاب، مدير مباحث الإسكندرية، يفيد بقيام المقدم خالد شمس، رئيس مباحث قسم شرطة المنشية، والمقدم عبد الحميد سكران، رئيس مباحث وحدة المرور بالإسكدرية واللجنة الطبية المرافقة له، بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق دائرة قسم المنشية.وتمكن الرائد محمد الساخي، معاون مباحث قسم شرطة المنشية، من ضبط 14 حالة إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى ونقل يتعاطون المخدرات عقب الكشف عليهم في الحملة والتي اثبت إيجابية تعاطيهم المخدرات.كما تم تغريم عدد 30 مواطنا وسائقا لعدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، تم تحرير محاضر بالمخالفات في الواقعة وجاري عرض 14حالة إيجابية المخدرات علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.