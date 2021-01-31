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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات.. المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية يكرم نيفين القباج

الأحد 31/يناير/2021 - 10:41 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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كرم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن أهم 7 سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي، وذلك بحصولها على جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية.

حضر التكريم، السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

جاء ذلك على هامش إطلاق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو المنتدى الأول من نوعه للمرأة والمسئولية المجتمعية تحت مظلة الجامعة، وبالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والشركاء.

ويأتي تكريم نيفين القباج، لدورها الهام في دعم أنشطة التمكين الاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة والأكثر احتياجا، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دعم سبل الابتكار وريادة الأعمال، ودعوتها المستمرة لأهمية التحول الرقمي وأثر ذلك على حوكمة البيانات والإجراءات.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط، المجلس في تكريم السيدات الرائدات، اللاتي حصلن على جائزة المسؤولية المجتمعية لهذا العام وفقا لمعايير موضوعية لاختيارهن في عدد من الميادين الأساسية تضم الثقافة والدبلوماسية والسياسة والاقتصاد والإعلام والتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتمكين المرأة والشباب.

جدير بالذكر أن المؤتمر قد تم انعقاده تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة ومتطوعي الأمم المتحدة.

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